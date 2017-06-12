Атамбаев об «ЭКСПО»: Если бы я потратил столько денег, меня бы сожгли
В рамках форума «Таза коом» президент Алмазбек Атамбаев рассказал, почему завидует Казахстану, передает knews.kg.
В рамках форума «Таза коом» президент Алмазбек Атамбаев рассказал, почему завидует Казахстану, передает knews.kg.
По его словам, когда он был на форуме в Астане, то посетил выставочный комплекс стоимостью $3 млрд.
«Если бы я потратил столько денег, меня бы сожгли, наверное. У нас возьмешь в кредит $1 млрд на строительство дороги, и то столько воплей», — сказал Атамбаев.
Как сообщил глава Кыргызстана, по поводу потраченных $30 млн на Всемирные игры кочевников люди возмущаются до сих пор.
«А в Казахстане к комплексу относятся