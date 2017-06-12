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07:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Атамбаев об «ЭКСПО»: Если бы я потратил столько денег, меня бы сожгли

В рамках форума «Таза коом» президент Алмазбек Атамбаев рассказал, почему завидует Казахстану, передает knews.kg.

По его словам, когда он был на форуме в Астане, то посетил выставочный комплекс стоимостью $3 млрд.

«Если бы я потратил столько денег, меня бы сожгли, наверное. У нас возьмешь в кредит $1 млрд на строительство дороги, и то столько воплей», — сказал Атамбаев.

Как сообщил глава Кыргызстана, по поводу потраченных $30 млн на Всемирные игры кочевников люди возмущаются до сих пор.

«А в Казахстане к комплексу относятся по-другому. Там люди поддерживают власть. Я позавидовал, честно скажу. Мы не можем все время быть страной, ограниченной в финансах. Мы должны вносить свою лепту в то, чтобы наша страна стала богатой, даже с отсутствием нефтяных и газовых ресурсов, но, продвижением в человеческом плане. Это наиболее верный путь», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Комментарии
1
Сергей Клименко
Назарбаев по сто миллиардов детям Швейцарии дарит. И ничего. Живой ходит. Зато свои в аулах с голым задом сидят. И всё нормально. Как так и должно быть...
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