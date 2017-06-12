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08:10 (мск), источник: Publika.md

В Молдове прошли митинги в поддержку смешанной избирательной системы

Более 30 тысяч человек приняли участие в митингах в поддержку смешанной избирательной системы по всей стране.

Источник: Publika.md

В Единцах на улицы вышли 11 тысяч, по десять тысяч манифестантов вышли на улицы Кагула и Яловен. Известные артисты призывали изменить систему выборов в парламент.

«Так как и вы, я тоже пришла выполнить гражданский долг и поддержать смешанную систему голосования. Я хочу, чтобы Молдова процветала!» — сказала исполнительница Адриана Окишану.

«Правительство внедряет реформы, с которыми большинство из нас согласны», — отметил глава Ассоциации деловых людей Кагула Василий Петренко.

Право граждан напрямую избирать депутатов сделает политиков более ответственными, считает депутат Елена Бакалу.

«Смешанная система — это первый этап изменения политического класса. Вы, граждане своей страны, имеете демократическое право требовать изменение системы, это пойдем всем во благо», — сказала депутат ДПМ Елена Бакалу.

«Мы поддерживаем власть, так как она выполняет свои обещания».

«Я буду уверен, что это мой голос, а не голос бандитов, которые хотят своего ставленника».

«Это реформа и возможность для людей выбирать тех, кого они знают».

«Можем выбирать нашего кандидата, защищать наши интересы и требовать выполнения обещаний».

Министр культуры Моника Бабук убеждена, что воля народа будет услышана.

«Я абсолютно уверена, что выборы 2018 года докажут всем скептикам и тем, кто выступают против реформы политического класса, преимущества этих изменений. После этого мы будем требовать перехода к мажоритарной избирательной системе, которая применяется во многих демократических странах», — подчеркнула министр культуры Моника Бабук.

«Новая избирательная система будет продвигать по-настоящему компетентных профессионалов. Если хотим хорошего будущего, надо сделать это и поддержать», — сказала исполнительница Наталья Гордиенко.

«Мы пришли поддержать реформу. Ради лучшего будущего народа».

«Мне не безразлично будущее страны и нашего народа. Даже те, кто лишь играют в политику, поймут, что жителям Молдовы нужно не так уж много», — отметил глава управления образования Бричанского р-на Виталий Штирбу.

Политические аналитики отмечают, что требования граждан Молдовы, которые хотят напрямую избирать депутатов — аргументированы.

«В политике невозможно добиться успеха, если идёшь против воли народа — это основной аргумент. Люди ясно выразили своё мнение, и они хотят избирать депутатов по одномандатным округам. Если в одном районе удалось собрать больше людей, чем на митинге в Кишиневе — это более чем наглядный пример», — сказал политический аналитик Виталий Катанэ.

Самый масштабный соцопрос, когда-либо проводимый в Молдове, показал — больше половины граждан нашей страны хотели бы выбирать депутатов по мажоритарной или по смешанной системе. 40% высказались за одномандатную систему, 17% — за смешанную. За то, чтобы все осталось как есть, высказалась лишь треть опрошенных.

Желаемая гражданами система — смешанная или одномандатная — предполагает прямое избрание депутатов, как это делается в случае выборов президента или мэра.

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