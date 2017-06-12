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08:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Глава ДНР вручил российской рок-певице грамоту

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко вручил известной российской рок-певице Юлии Чичериной почетную грамоту «За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры Донецкой народной республики».

Источник: "РИА Новости" Украина

Это произошло в ходе празднования 50-летия создания Донецкого высшего военно-политического училища.

«В этот знаменательный день я хотел бы вручить грамоту главы Донецкой народной республики отличной девушке, хорошей певице Юлии Чичериной», — цитирует Захарченко издание самопровозглашенной республики ДАН.

Певица, в свою очередь, заявила о желании и дальше «вносить свой вклад в интересах общественного и культурного развития Донбасса».

Рок-певица Юлия Чичерина несколько раз приезжала в самопровзглашенную Луганскую народную республику с концертами, а также принимала участие в рок-фестивале «Солнце взойдет!» в 2015 году. Министерство культуры Украины внесло Чичерину в «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В мае она получила паспорт ЛНР.

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