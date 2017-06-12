Глава ДНР вручил российской рок-певице грамоту
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко вручил известной российской
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко вручил известной российской
Это произошло в ходе празднования 50-летия создания Донецкого высшего
«В этот знаменательный день я хотел бы вручить грамоту главы Донецкой народной республики отличной девушке, хорошей певице Юлии Чичериной», — цитирует Захарченко издание самопровозглашенной республики ДАН.
Певица, в свою очередь, заявила о желании и дальше «вносить свой вклад в интересах общественного и культурного развития Донбасса».