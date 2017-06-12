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11:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Руководство области поздравило воронежцев с Днем России

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов напомнили о роли региона в укреплении позиций страны на мировой арене.

Губернатор Алексей Гордеев и председатель областной Думы Владимир Нетесов поздравили воронежцев с Днем России в понедельник, 12 июня. Также руководство области напомнило о Дне образования Воронежской области, который отмечают 13 июня.

Первые лица отметили, что соседство этих двух праздников в календаре символично:

— Воронежская область и исторически, и географически всегда была в центре самых значимых для страны событий. Жители нашего края своими трудовыми и ратными победами приумножали богатство и величие Отечества.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули, что перед Россией стоят важные задачи, от решения которых зависит, какой будет страна в ХХI веке.

— Нынешнее поколение воронежцев вносит свой значимый вклад в укрепление позиций государства на современной мировой арене. Дорогие земляки! Только вместе мы сможем преодолеть все временные трудности и добиться процветания страны и края! От всей души желаем вам мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях! — поздравили жителей области первые лица региона.

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