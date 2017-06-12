Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин выкладывает свои карты на стол
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Звезды, которые дружат с детства
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Ополченцы разбомбили штаб украинской армии в Красногоровке – СМИ
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Шестидневная война
13:46 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Объединив усилия, мы сделаем Самарскую область благодатным краем, жемчужиной Поволжья»

В понедельник, 12 июня, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с Днем России.

«Этот государственный праздник, ставший символом неразрывности тысячелетней истории Российского государства и единства нашего многонационального народа, с годами приобретает все большее значение, — говорится в поздравлении. — Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что сегодня, когда нам приходится отвечать на непростые вызовы современности, особенно важно помнить, что каждый из нас — гражданин великой, уникальной, непобедимой страны».

Глава региона подчеркнул, что созданная героическими деяниями, трудолюбием и мудростью многих поколений, Россия с честью прошла через все выпавшие на ее долю испытания. «И для того, чтобы сберечь и приумножить наши завоевания нам как никогда важно глубоко осознать неразделимость нашей общей судьбы, сплотиться во имя достижения стратегических целей развития страны, — сказал руководитель области. — Если мы будем едины и организованы — мы решим все поставленные перед нами задачи, все преодолеем и передадим нашим потомкам свободную, могучую, независимую державу».

По словам губернатора, Самарская область, укрепляя статус опорного региона России, за последние пять лет по целому ряду ключевых показателей последовательно улучшает свои позиции. «И в этом заслуга каждого жителя губернии», — отметил Николай Меркушкин.

Он выразил уверенность, что, объединив усилия, мы сделаем нашу страну по-настоящему сильной и процветающей, а Самарскую область — благодатным краем, жемчужиной Поволжья.

«Вместе мы непобедимы! Так было всегда, так будет и впредь!» — заявил глава региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Московское шоссе в районе ул. Луначарского станет односторонним
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Порошенко подписал закон о запрете георгиевских лент на Украине
Навального задержали в подъезде его дома
Кремль отреагировал на решение перенести митинг на Тверскую
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь