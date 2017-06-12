Николай Меркушкин: «Объединив усилия, мы сделаем Самарскую область благодатным краем, жемчужиной Поволжья»

«Этот государственный праздник, ставший символом неразрывности тысячелетней истории Российского государства и единства нашего многонационального народа, с годами приобретает все большее значение, — говорится в поздравлении. — Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что сегодня, когда нам приходится отвечать на непростые вызовы современности, особенно важно помнить, что каждый из нас — гражданин великой, уникальной, непобедимой страны».

Глава региона подчеркнул, что созданная героическими деяниями, трудолюбием и мудростью многих поколений, Россия с честью прошла через все выпавшие на ее долю испытания. «И для того, чтобы сберечь и приумножить наши завоевания нам как никогда важно глубоко осознать неразделимость нашей общей судьбы, сплотиться во имя достижения стратегических целей развития страны, — сказал руководитель области. — Если мы будем едины и организованы — мы решим все поставленные перед нами задачи, все преодолеем и передадим нашим потомкам свободную, могучую, независимую державу».

По словам губернатора, Самарская область, укрепляя статус опорного региона России, за последние пять лет по целому ряду ключевых показателей последовательно улучшает свои позиции. «И в этом заслуга каждого жителя губернии», — отметил Николай Меркушкин.

Он выразил уверенность, что, объединив усилия, мы сделаем нашу страну по-настоящему сильной и процветающей, а Самарскую область — благодатным краем, жемчужиной Поволжья.

«Вместе мы непобедимы! Так было всегда, так будет и впредь!» — заявил глава региона.