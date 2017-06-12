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08:51 (мск), источник: VLADNEWS

Медиасаммит во Владивостоке посетили 3,6 тысячи человек

Крупнейший форум журналистов в ДФО собрал на тысячу человек больше, чем в 2016 году.

В работе IV Дальневосточного Медиасаммита во Владивостоке приняли участие 3 598 человек, что на тысячу человек больше, чем в прошлом году, сообщает корреспондент РИА VladNews. Расширилась и география мероприятия: здесь собрались эксперты не только из ДФО и Москвы, но и из Японии, Китая и Южной Кореи. Крупнейшее на Дальнем Востоке собрание журналистов и специалистов медиа-сферы посетили около 60 приглашенных экспертов.

За два дня на площадке форума на базе ДВФУ прошло более 100 медиа-секций.

Завершилось мероприятие награждением лучших представителей региональных СМИ.

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