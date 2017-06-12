Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Инсульт ведет к алкоголизму
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, чем окончился полёт бомбардировщиков РФ на Севере
Украина внимательно следит за переброской войск РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10В тени красоты
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10:13 (мск), источник: Om1.ru

Путин и Медведев поздравили омичей с Днем России

Первые лица страны направили поздравительные телеграммы на адрес губернатора Омской области.

Сегодня, 12 июня, в стране отмечается День России. Поздравительные телеграммы для омичей на адрес губернатора Омской области Виктора Назарова прислали первые лица государства. В их числе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава страны напомнил омичам о самоотверженном труде наших предков и призвал нынешнее поколение приумножать культурный и духовные потенциал государства.

Свои поздравления омичам направили также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и руководитель администрации президента России Антон Вайно.

Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский также поздравили омичей с главным национальным праздником и добавили, что для жителей Омска патриотизм — это главный жизненный принцип, который подтверждается не словами, а делами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске подорожали хлеб, косметика, бензин и билеты на самолеты и поезда
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
В Томской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
Найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета Мьянмы
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь