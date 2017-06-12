Путин и Медведев поздравили омичей с Днем России

Сегодня, 12 июня, в стране отмечается День России. Поздравительные телеграммы для омичей на адрес губернатора Омской области Виктора Назарова прислали первые лица государства. В их числе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава страны напомнил омичам о самоотверженном труде наших предков и призвал нынешнее поколение приумножать культурный и духовные потенциал государства.

Свои поздравления омичам направили также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и руководитель администрации президента России Антон Вайно.

Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский также поздравили омичей с главным национальным праздником и добавили, что для жителей Омска патриотизм — это главный жизненный принцип, который подтверждается не словами, а делами.