Дмитрий Бердников поздравил жителей Иркутска с Днем России
Иркутяне в сопровождении хоровых коллективов исполнили гимн России во время торжественного митинга на площади у «Труда».
Иркутяне в сопровождении хоровых коллективов исполнили гимн России во время торжественного митинга на площади у «Труда».
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил горожан с Днем России. Праздник в Иркутске начался с торжественного митинга на площади у дворца спорта «Труд». Иркутяне в сопровождении многочисленных хоровых коллективов города исполнили гимн России. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
— Вот уже четверть века наша страна отмечает этот праздник, и за это время он стал
Также на митинге выступили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка.
После окончания митинга праздник продолжила акция «Живой флаг»: горожане пронесли 50-метровое полотно российского триколора от Дворца спорта «Труд» до сквера им Кирова. Представители
На главной сцене праздника в сквере им. Кирова глава города совместно с представителями управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области вручил паспорта 16-ти иркутским школьникам, отличившимся в учебе и общественной работе.
Завершилось празднование праздничным концертом в рамках Фестиваля национальных культур и ставшей традиционной «Байкальской ярмаркой». Праздничный концерт открыл большой хоровод участников шествия под музыкальное сопровождение
Также были организованы соревнования по национальным видам спорта: традиционный вид борьбы на поясах у тюркских народов «Корэш», якутская борьба — перетягивание палки (мас-рестлинг), русские шашки. В праздновании приняли участие более пяти тысяч Иркутян.