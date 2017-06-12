Дмитрий Бердников поздравил жителей Иркутска с Днем России

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил горожан с Днем России. Праздник в Иркутске начался с торжественного митинга на площади у дворца спорта «Труд». Иркутяне в сопровождении многочисленных хоровых коллективов города исполнили гимн России. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

— Вот уже четверть века наша страна отмечает этот праздник, и за это время он стал по-настоящему народным. Свой вклад в процветание России вносит и наш родной город. Иркутск развивается благодаря его жителям, настоящим патриотам своего города, — сказал Дмитрий Бердников.

Также на митинге выступили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка.

После окончания митинга праздник продолжила акция «Живой флаг»: горожане пронесли 50-метровое полотно российского триколора от Дворца спорта «Труд» до сквера им Кирова. Представители национально-культурных организаций в национальных костюмах в рамках Всероссийской акции «Парад дружбы народов России» представили свои «Пояса дружбы», украшенные уникальными национальными узорами и орнаментами. Также в шествии приняли участие представители органов ТОС, военно-патриотические организации города, модели фэшн-шоу в этно костюмах, спортсмены, представители иркутских предприятий.

На главной сцене праздника в сквере им. Кирова глава города совместно с представителями управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области вручил паспорта 16-ти иркутским школьникам, отличившимся в учебе и общественной работе.

Завершилось празднование праздничным концертом в рамках Фестиваля национальных культур и ставшей традиционной «Байкальской ярмаркой». Праздничный концерт открыл большой хоровод участников шествия под музыкальное сопровождение этно-попурри в исполнении группы «Мимино». В ходе фестиваля национальных культур были организованы презентации национально-культурных организаций, мастер-классы по разным видам ремесел. Все желающие смогли отведать блюда национальной кухни.

Также были организованы соревнования по национальным видам спорта: традиционный вид борьбы на поясах у тюркских народов «Корэш», якутская борьба — перетягивание палки (мас-рестлинг), русские шашки. В праздновании приняли участие более пяти тысяч Иркутян.