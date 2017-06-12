Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Инсульт ведет к алкоголизму
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Пенсии в России предложили платить иначе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Песков высказался о возможном наказании за георгиевские ленточки
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
14События недели в фотографиях
09:47 (мск), источник: 112.ua

В Украине запускают дорожную полицию: На дорогах оборудуют 8 стационарных постов

В Украине сегодня запускают дорожную патрульную полицию, для ее работы оборудуют 8 стационарных постов на автомагистралях, где ранее располагалась Госавтоинспекция.

Источник: 112.ua

Об этом на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Управления патрульной (дорожной, — ред.) полиции, которые находятся на участках дорог, будут патрулировать определенные участки, чтобы сделать это максимально эффективно и максимально приближенно к управлениям патрульной полиции. Также вдоль тех участков дорог были определены 8 бывших стационарных постов ГАИ, на которых сейчас также будет нести службу патрульная полиция, и в будущем эти стационарные посты станут дорожными станциями патрульной полиции. Граждане смогут получить определенные услуги, также на них будет размещаться не только патрульная полиция, но и в будущем другие службы, которые будут взаимодействовать, чтобы лучше осуществлять надзор за состоянием дорог, предоставлять услуги гражданам и взаимодействовать с целью улучшения ситуации как с аварийностью, так и с состоянием дорожного покрытия», — сообщил он.

Белошицкий добавил, что на сегодняшний день определены свыше 20 патрулей новой полиции. 8 стационарных постов в будущем переоборудуют на дорожные станции патрульной полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Футбол: Игроки выстояли характером и показали, что они мужики, - Шевченко
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
Партия Макрона победила в первом туре выборов
В Саудовской Аравии убит офицер службы безопасности
Найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета Мьянмы
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь