В Украине запускают дорожную полицию: На дорогах оборудуют 8 стационарных постов

Об этом на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Управления патрульной (дорожной, — ред.) полиции, которые находятся на участках дорог, будут патрулировать определенные участки, чтобы сделать это максимально эффективно и максимально приближенно к управлениям патрульной полиции. Также вдоль тех участков дорог были определены 8 бывших стационарных постов ГАИ, на которых сейчас также будет нести службу патрульная полиция, и в будущем эти стационарные посты станут дорожными станциями патрульной полиции. Граждане смогут получить определенные услуги, также на них будет размещаться не только патрульная полиция, но и в будущем другие службы, которые будут взаимодействовать, чтобы лучше осуществлять надзор за состоянием дорог, предоставлять услуги гражданам и взаимодействовать с целью улучшения ситуации как с аварийностью, так и с состоянием дорожного покрытия», — сообщил он.

Белошицкий добавил, что на сегодняшний день определены свыше 20 патрулей новой полиции. 8 стационарных постов в будущем переоборудуют на дорожные станции патрульной полиции.