Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, чем окончился полёт бомбардировщиков РФ на Севере
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ 5
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Песков высказался о возможном наказании за георгиевские ленточки
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Последний звонок-2017 в России
09:57 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы обвинили организаторов акции оппозиции в провокации

В мэрии заявили, что слова Навального «сложно комментировать с точки зрения здравого смысла».

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Намерение оппозиции перенести приуроченную ко Дню России акцию с проспекта Сахарова на Тверскую улицу носит провокационный характер, но не повлияет на обеспечение правопорядка в городе, заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

То, что мы готовы к любому развитию событий, не должно вызывать сомнений, порядок будет обеспечен. Надеемся, что все пройдет без каких-либо провокаций, хотя действия организаторов (акции оппозиции — ИФ) уже носят провокационный характер
Владимир Черников
Глава департамента региональной безопасности Москвы
Читайте также
Прокуратура предостерегла от проведения акции оппозиции на Тверской улице Москвы

Так он прокомментировал отказ оппозиционера Алексея Навального от проведения акции на проспекте Академика Сахарова и его намерение устроить несогласованную акцию на Тверской улице. «Мы смотрим за развитием ситуации», — сказал Черников.

Он отметил, что слова Навального «сложно комментировать с точки зрения здравого смысла». «Все готово к проведению мероприятия, которое они планировали (на проспекте Сахарова — ИФ). Они должны были начать ставить сцену с 0:00 часов, но никаких движений по ее установке мы не видим. Почему — мы не понимаем», — сказал глава департамента.

Со своей стороны в пресс-службе департамента «Интерфаксу» сообщили, что заявитель акции на проспекте Академика Сахарова соратник Навального Роман Рубанов официально не извещал мэрию об отзыве заявки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
Партия Макрона победила в первом туре выборов
В Саудовской Аравии убит офицер службы безопасности
Найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета Мьянмы
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь