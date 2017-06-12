Власти Москвы обвинили организаторов акции оппозиции в провокации

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Намерение оппозиции перенести приуроченную ко Дню России акцию с проспекта Сахарова на Тверскую улицу носит провокационный характер, но не повлияет на обеспечение правопорядка в городе, заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

То, что мы готовы к любому развитию событий, не должно вызывать сомнений, порядок будет обеспечен. Надеемся, что все пройдет без каких-либо провокаций, хотя действия организаторов (акции оппозиции — ИФ) уже носят провокационный характер

Так он прокомментировал отказ оппозиционера Алексея Навального от проведения акции на проспекте Академика Сахарова и его намерение устроить несогласованную акцию на Тверской улице. «Мы смотрим за развитием ситуации», — сказал Черников.

Он отметил, что слова Навального «сложно комментировать с точки зрения здравого смысла». «Все готово к проведению мероприятия, которое они планировали (на проспекте Сахарова — ИФ). Они должны были начать ставить сцену с 0:00 часов, но никаких движений по ее установке мы не видим. Почему — мы не понимаем», — сказал глава департамента.