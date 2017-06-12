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11:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Президент РТ пожелал татарстанцам смелых замыслов, творческих удач и новых успехов, крепкого здоровья и бодрости духа, счастья и благополучия.

Президент РТ Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю отмечаемого сегодня Дня России. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

«Более четверти века наша страна развивается в новых исторических условиях. Зримые перемены в экономике, социальной сфере и укреплении могущества страны обеспечивают авторитет России на международной арене, служат предметом гордости и уверенности наших сограждан в завтрашнем дне. Несмотря на всю молодость современной российской государственности, она опирается на богатейшую историю, которая наполнена примерами героизма и стойкости, побед и великих свершений. В нынешних непростых условиях особенно важно делать правильные выводы из уроков нашей истории. Этому нас учат события столетней давности, на многие десятилетия определившие судьбы страны, да и всего мира. К этому подводят лихолетья Второй мировой войны и деформации перестроечных лет», — сказано в обращении Президента Татарстана.

По его словам, Россия всегда была уникальным сообществом народов, культур, религий. «Этот цивилизационный уклад делает нас сильными и конкурентными, позволяет вести суверенную политику, является притягательным в мировом масштабе», — отметил Рустам Минниханов в своем поздравлении.

Он выделил Татарстану особое место среди всех субъектов РФ, назвав республику одним из опорных регионов России. По его мнению, масштабные проекты (особая экономическая зона «Алабуга», «Иннокам», Иннополис), устойчивая инвестиционная привлекательность, опережающие темпы развития уже сегодня во многом определяют будущее Татарстана.

«Благодаря политической стабильности, межнациональному и межконфессиональному согласию, всенародной заботе о сохранении культурного наследия, развитию массового спорта, образования и здравоохранения, последовательной реализации программ по улучшению среды обитания Татарстан стал одним из наиболее успешных регионов Российской Федерации. Во всех своих делах мы постоянно ощущаем доверие и поддержку руководства страны, прежде всего, нашего национального лидера Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — отметил Минниханов.

По его мнению, республику ждет много интересных и важных свершений, которые нацелены на дальнейшее укрепление экономической мощи Татарстана и страны в целом, на существенное улучшение качества жизни людей.

Рустам Минниханов пожелал татарстанцам смелых замыслов, творческих удач и новых успехов, крепкого здоровья и бодрости духа, счастья и благополучия.

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