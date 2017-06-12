Дорожная полиция будет патрулировать трассы национального и международного значения

«Дорожная патрульная полиция — это не отдельное подразделение, это такие же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов. Так же они будут нести службу на трассах международного и национального значения. Никакой отдельной структуры или отдельного подразделения нет», — сказал он.

«Патрульные полицейские, которые будут нести службу на трассах международного и национального значения, будут реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения, общественной безопасности, а также будут реагировать на сообщения о правонарушениях, которые им будут передаваться, если это место будет находиться вдоль их маршрута патрулирования», — отметили в полиции.

В Украине с 12 июня запускают первые патрули дорожной патрульной полиции.