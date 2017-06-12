Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Это норма: пять мифов о сексе
Порошенко сделал поручение, касающееся закупки топлива у России
Пенсии в России предложили платить иначе
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, чем окончился полёт бомбардировщиков РФ на Севере
Украина внимательно следит за переброской войск РФ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Песков высказался о возможном наказании за георгиевские ленточки
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10В тени красоты
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
11:00 (мск), источник: 112.ua

Дорожная полиция будет патрулировать трассы национального и международного значения

Дорожная полиция будет патрулировать трассы национального и международного значения. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», заявил замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Читайте также
В Украине запускают дорожную полицию: На дорогах оборудуют 8 стационарных постов

«Дорожная патрульная полиция — это не отдельное подразделение, это такие же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов. Так же они будут нести службу на трассах международного и национального значения. Никакой отдельной структуры или отдельного подразделения нет», — сказал он.

«Патрульные полицейские, которые будут нести службу на трассах международного и национального значения, будут реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения, общественной безопасности, а также будут реагировать на сообщения о правонарушениях, которые им будут передаваться, если это место будет находиться вдоль их маршрута патрулирования», — отметили в полиции.

В Украине с 12 июня запускают первые патрули дорожной патрульной полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Харьковской обл. пограничники задержали украинца, который работал на медиа-ресурсы НВФ
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
В Томской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
Найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета Мьянмы
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь