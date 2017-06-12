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13:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Нижний Новгород несмотря на солидный возраст, остается современным и прекрасным», — Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем города.

Источник: РИА "Новости"

«Более семи столетий лет прошло с тех пор, как на берегах двух великих рек Оки и Волги был заложен Нижний Новгород. Немало он послужил для своей Родины, вписал много значимых страниц в ее летопись. Но, несмотря на солидный возраст, он остается современным и прекрасным», — говорится в поздравлении главы региона.

«Все эти годы, благодаря мужеству, упорству и мастерству нижегородцев Приволжская столица росла, строилась, становилась мощным индустриальным, духовным, культурным центром», — сказал губернатор области.

«И то, какой она стала сейчас — красивой, динамичной, интенсивно развивающейся и вместе с тем сохраняющей особый, самобытный облик, — результат труда всех нас, каждого, кто внес значимый вклад в судьбу города. Совсем скоро мы отметим юбилей Нижнего, его 800-летие. Уверен, что и в столь почтенном возрасте он будет цветущим и уютным домом, который хранит наши семьи, дарит спокойствие, радость и детский смех», — отмечается в поздравлении Валерия Шанцева.

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