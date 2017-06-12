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10:42 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

МВД: Акция на ул. Тверская носит несогласованный характер, нарушения будут пресекаться

Столичная полиция предупредила о несогласованном характере акции на ул. Тверская и предостерегла возможных участников от нарушений общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

После появления в интернете призывов переместиться с проспекта Сахарова на ул. Тверская для организации несогласованной протестной акции столичная полиция официально предупреждает: поскольку на ул. Тверская запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве

В столичной полиции также обратили внимание на недопустимость нарушений законодательства о митингах, а также особого режима, введенного с 1 июня 2017 г. указом президента РФ в связи с проведением Кубка Конфедераций.

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