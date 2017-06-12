МВД: Акция на ул. Тверская носит несогласованный характер, нарушения будут пресекаться

После появления в интернете призывов переместиться с проспекта Сахарова на ул. Тверская для организации несогласованной протестной акции столичная полиция официально предупреждает: поскольку на ул. Тверская запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве