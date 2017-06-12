Президент поблагодарил уральских военных музыкантов за работу в Сирии

Владимир Путин поощрил военных музыкантов из Екатеринбурга за работу в Сирии. Благодарности главы государства удостоились солисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа сержанты Роман Резепин и Александр Шульгин, передает 12 июня пресс-служба ЦВО.

Награды артистам в канун Дня России вручил начальник штаба военного округа генерал-лейтенант Евгений Устинов.

Музыканты не раз и не два в экстремальных условиях давали концерты на контрольно-пропускных пунктах и наблюдательных постах. С аншлагами проходили выступления перед местными жителями. В течение месяца ансамбль выступал на боевых кораблях ВМФ России в Средиземном море. «26 артистов творческого коллектива награждены медалями «Участнику военной операции в Сирии», — подчеркнули в ЦВО.

Получая заслуженное поощрение, Роман Резепин, солист ансамбля песни и пляски ЦВО, рассказал, что музыканты три месяца находились с концертами в Сирии, играли, в частности, на аэродроме на базе Хмеймим.

«Глаза у военнослужащих горят. Роль музыки в российской армии сложно переоценить — она вдохновляет. Можно прочитать кучу лекций по патриотизму, по любви к родине, но зачем, когда классная концертная бригада, классный коллектив сделал отличный концерт — настрой солдата идет в гору, к победе», — говорит сержант Резепин.