Президент поблагодарил уральских военных музыкантов за работу в Сирии
Роман Резепин, солист ансамбля песни и пляски ЦВО, рассказал, что музыканты три месяца находились с концертами в Сирии.
Роман Резепин, солист ансамбля песни и пляски ЦВО, рассказал, что музыканты три месяца находились с концертами в Сирии.
Владимир Путин поощрил военных музыкантов из Екатеринбурга за работу в Сирии. Благодарности главы государства удостоились солисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа сержанты Роман Резепин и Александр Шульгин, передает 12 июня
Награды артистам в канун Дня России вручил начальник штаба военного округа
Музыканты не раз и не два в экстремальных условиях давали концерты на
Получая заслуженное поощрение, Роман Резепин, солист ансамбля песни и пляски ЦВО, рассказал, что музыканты три месяца находились с концертами в Сирии, играли, в частности, на аэродроме на базе Хмеймим.
«Глаза у военнослужащих горят. Роль музыки в российской армии сложно переоценить — она вдохновляет. Можно прочитать кучу лекций по патриотизму, по любви к родине, но зачем, когда классная концертная бригада, классный коллектив сделал отличный концерт — настрой солдата идет в гору, к победе», — говорит сержант Резепин.