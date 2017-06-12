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11:23 (мск), источник: 365info.kz

МВД ответило на письмо казахстанца, чью супругу депортировали в Китай

МВД РК ответило на обращение жителя Жамбылской области Турсынбая Бурибая к министру внутренних дел Калмуханбету Касымову.

Источник: 365info.kz

В своем обращении казахстанец рассказал, что его супруга — гражданка КНР — депортирована из Казахстана на четыре года за нарушение миграционного законодательства. Мужчина просил министра «помочь воссоединиться с любимой».

«Она прибыла в Казахстан 7 июня 2016 года и не произвела временный регистрационный учет в течение пяти суток, а обратилась за регистрацией 22 июня 2016 года, — цитирует tengrinews.kz официального представителя МВД Алмаса Садубаева. — По данному факту она была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 517 КоАП РК — Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в пребывании в РК без регистрации в органах внутренних дел свыше трех дней».

По информации ведомства, решение о депортации женщины принято Талдыкорганским межрайонным административным судом.

МВД посоветовало Бурибаю в официальном порядке обжаловать данное решение. В случае положительного исхода по апелляции ограничения на въезд женщины в Казахстан будут правоохранительными органами сняты.

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