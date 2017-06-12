Порошенко дополнительно задекларировал более 1,2 млн грн процентов от вклада в Международном инвестбанке
Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в собственную электронную декларацию, дополнив ее суммой в более 1,2 млн грн.
Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в собственную электронную декларацию, дополнив ее суммой в более 1,2 млн грн.
Об этом сообщается в Едином госреестре деклараций. Изменения были внесены 9 июня.
Средства глава государства получил в качестве процентов от вклада в Международном инвестиционном банке. Их сумма составила 1 млн 252 тыс. 884 грн.
Напомним, Порошенко задекларировал 12 млн 295 тыс. 570 гривен доходов за 2016 год.