Порошенко дополнительно задекларировал более 1,2 млн грн процентов от вклада в Международном инвестбанке

Об этом сообщается в Едином госреестре деклараций. Изменения были внесены 9 июня.

Средства глава государства получил в качестве процентов от вклада в Международном инвестиционном банке. Их сумма составила 1 млн 252 тыс. 884 грн.

Напомним, Порошенко задекларировал 12 млн 295 тыс. 570 гривен доходов за 2016 год.