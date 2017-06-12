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10:56 (мск), источник: 112.ua

Порошенко дополнительно задекларировал более 1,2 млн грн процентов от вклада в Международном инвестбанке

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в собственную электронную декларацию, дополнив ее суммой в более 1,2 млн грн.

Об этом сообщается в Едином госреестре деклараций. Изменения были внесены 9 июня.

Средства глава государства получил в качестве процентов от вклада в Международном инвестиционном банке. Их сумма составила 1 млн 252 тыс. 884 грн.

Напомним, Порошенко задекларировал 12 млн 295 тыс. 570 гривен доходов за 2016 год.

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