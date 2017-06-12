На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией

По его словам, визовый режим отживает и уходит в прошлое, но порядок въезда в то или иное государство по биометрическим паспортам в мире только укрепляется.

«Вот вы ездите во многие страны и затем заходите в интернет и говорите: я через пять дней еду — вот так на самом деле и российские граждане должны ехать на Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», — заявил глава украинского МИД.

Он добавил, что на создание такой системы понадобится несколько месяцев, а затем ее нужно будет проверить. «Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам», — сказал Климкин.

9 июня Климкин заявил, что МИД Украины готов приступить к осуществлению планов по созданию визового режима с Россией. С таким предложением выступают некоторые депутаты Верховной Рады, к примеру, фракция «Народного фронта».