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11:45 (мск), источник: Интерфакс

Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин

Процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться осенью.

Источник: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин уничтожены, сообщил «Интерфаксу» начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы “Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации” мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ — зарин.
Валерий Капашин
Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия

Уничтожение зарина завершилось в 01:00 по Москве понедельника. Капашин напомнил, что ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана.

По его словам, на сегодняшний день Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ — 39,5 тыс. тонн из имевшихся 40 тыс.

Ранее сообщалось, что процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться осенью текущего года.

Комментарии
9
УК Максим Ходырев
Интересно, а другие участники мирового сообщества тоже уничтожают свои запасы!? Терзают смутные сомнения что то меня по этому поводу...
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максим !!!
думаю в скором времени сирийцам на неподконтрольных боевикам диктатора асада территориях следует ожидать очередных хим.атак на жилые районы с использованием зарина !
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Алексей Валериевич
ненависть = глупость
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