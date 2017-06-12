Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин уничтожены, сообщил «Интерфаксу» начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия

Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы “Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации” мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ — зарин.

Уничтожение зарина завершилось в 01:00 по Москве понедельника. Капашин напомнил, что ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана.

По его словам, на сегодняшний день Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ — 39,5 тыс. тонн из имевшихся 40 тыс.

Ранее сообщалось, что процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться осенью текущего года.