Жена президента Приднестровья получила румынское гражданство
Светлана Сергеевна Красносельская, жена президента самопровозглашенной приднестровской республики Вадима Красносельского, получила румынское гражданство, пишет crimemoldova.md.
Светлана Сергеевна Красносельская, жена президента самопровозглашенной приднестровской республики Вадима Красносельского, получила румынское гражданство, пишет crimemoldova.md.
По данным портала cetatenie.just.ro Национального Органа по Гражданству Румынии, жена лидера Тирасполя якобы подала заявление на гражданство еще в 2013 году, а в 2015 году ее просьба была удовлетворена, и она принесла Румынии присягу.
Светлана Красносельская родилась в городе Бендеры (Тигина), контролируемом властями Тирасполя. Жена Красносельского работала учительницей русского языка и литературы, а в настоящий момент не трудоустроена, мотивируя это тем, что должна заботиться о трех своих детях: двух девочках и мальчике.
Светлане и Вадиму Красносельскому по 47 лет, они были одноклассниками. Красносельский родился в поселке Даурия Читинской области и переехал с родителями в Бендеры, когда ему было 8 лет.
Красносельский занимал разные административные должности, в том числе, министра Внутренних дел, в период, когда президентом левобережья был Игорь Смирнов. Лидер Приднестровья неоднократно высказывался за объединение региона на левом берегу Днестра с Российской Федерацией. В то время, как его жена может свободно путешествовать в Шенгенской зоне, Вадим Красносельский является персоной
Информация о том, что Светлана Красносельская получила румынское гражданство вызвало негативную реакцию в социальных сетях со стороны некоторых жителей приднестровского региона.
Тираспольская администрация пока не прокомментировала эту информацию.