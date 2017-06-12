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11:57 (мск), источник: Noi.md

Жена президента Приднестровья получила румынское гражданство

Светлана Сергеевна Красносельская, жена президента самопровозглашенной приднестровской республики Вадима Красносельского, получила румынское гражданство, пишет crimemoldova.md.

Источник: Noi.md

По данным портала cetatenie.just.ro Национального Органа по Гражданству Румынии, жена лидера Тирасполя якобы подала заявление на гражданство еще в 2013 году, а в 2015 году ее просьба была удовлетворена, и она принесла Румынии присягу.

Светлана Красносельская родилась в городе Бендеры (Тигина), контролируемом властями Тирасполя. Жена Красносельского работала учительницей русского языка и литературы, а в настоящий момент не трудоустроена, мотивируя это тем, что должна заботиться о трех своих детях: двух девочках и мальчике.

Светлане и Вадиму Красносельскому по 47 лет, они были одноклассниками. Красносельский родился в поселке Даурия Читинской области и переехал с родителями в Бендеры, когда ему было 8 лет.

Красносельский занимал разные административные должности, в том числе, министра Внутренних дел, в период, когда президентом левобережья был Игорь Смирнов. Лидер Приднестровья неоднократно высказывался за объединение региона на левом берегу Днестра с Российской Федерацией. В то время, как его жена может свободно путешествовать в Шенгенской зоне, Вадим Красносельский является персоной нон-грата в ЕС.

Информация о том, что Светлана Красносельская получила румынское гражданство вызвало негативную реакцию в социальных сетях со стороны некоторых жителей приднестровского региона.

Тираспольская администрация пока не прокомментировала эту информацию.

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