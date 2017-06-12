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12:16 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле отреагировали на решение перенести акцию оппозиции на Тверскую

Дмитрий Песков призвал избегать провокационных и незаконных действий.

Источник: AP 2017

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Необходимо избежать провокационных и незаконных действий в ситуации с несогласованным переносом протестной акции на Тверскую улицу в Москве, заявляют в Кремле.

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Телеканал «Дождь» цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который отметил, что ситуация с переносом акции оппозиции с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу является вопросом столичной мэрии. Вместе с тем, пресс-секретарь главы государства добавил, что «важно избегать каких-либо провокационных и незаконных действий».

Ранее сегодня глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что намерение оппозиции перенести приуроченную ко Дню России акцию с проспекта Сахарова на Тверскую улицу носит провокационный характер. Однако он подчеркнул, что это не повлияет на обеспечение правопорядка в городе.

Накануне поздно вечером Навальный на своем сайте опубликовал призыв организовать мирное шествие на Тверской в День России 12 июня. Ранее власти Москвы разрешили провести митинг на проспекте Сахарова, однако, по словам политика, ему не удалось договориться с подрядчиками об установке сцены и звукового оборудования. Он сослался на то, что подрядчикам не разрешают с ним сотрудничать в администрации города.

Комментарии
3
Агабала Агабалаев
Во первых переименовать проспект Сахарова на имя Хоритона, потому что именно Хоритон является отцом водородной бомбы. Кроме того Хоритон в 1987 году в журнале Огонек сказал: Вы не думайте, что Америка нас подключит к родниковой воде, они подключать нас к канализации. А Сахаров разрушил страну. Теперь о Новальном и оппозиции: День государства необходимо праздновать, а не мирные шествии, поэтому никаких переносов, а отправить его с единомышленниками в Сибирские просторы с лопатами на мирное строительство.
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СЕРГЕЙ АНТОШКИН
а у нас теперь прессекретарь управляет государством ?
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serguey andreev
Буду очень удивлен, если Путин не убьет Навального, как Немцова. Зачем ему договариваться с оппозицией, когда у него есть атомная бомба? Сбросить ее на Москву и все дела.
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