В Кремле отреагировали на решение перенести акцию оппозиции на Тверскую

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Необходимо избежать провокационных и незаконных действий в ситуации с несогласованным переносом протестной акции на Тверскую улицу в Москве, заявляют в Кремле.

Телеканал «Дождь» цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который отметил, что ситуация с переносом акции оппозиции с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу является вопросом столичной мэрии. Вместе с тем, пресс-секретарь главы государства добавил, что «важно избегать каких-либо провокационных и незаконных действий».

Ранее сегодня глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что намерение оппозиции перенести приуроченную ко Дню России акцию с проспекта Сахарова на Тверскую улицу носит провокационный характер. Однако он подчеркнул, что это не повлияет на обеспечение правопорядка в городе.

Накануне поздно вечером Навальный на своем сайте опубликовал призыв организовать мирное шествие на Тверской в День России 12 июня. Ранее власти Москвы разрешили провести митинг на проспекте Сахарова, однако, по словам политика, ему не удалось договориться с подрядчиками об установке сцены и звукового оборудования. Он сослался на то, что подрядчикам не разрешают с ним сотрудничать в администрации города.