Воронежский губернатор в День России вручил паспорта юным жителям региона

12 июня, в День России, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев торжественно вручил паспорта граждан Российской Федерации воронежским школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, получить свой первый «взрослый» документ из рук главы региона приехали школьники из Воронежа, Нововоронежа, Борисоглебска, Новохоперского, Рамонского, Россошанского, Павловского районов. Для церемонии отобрали лучших: школьников, которые стали победителями и лауреатами конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличников учебы.

«Желаю, чтобы вы эффективно строили нашу страну. Мы уверены в будущем России, потому что у нас есть такая молодежь. Мы надеемся, что вы будете развивать и нашу Воронежскую область. Будьте счастливыми людьми в нашей большой стране», — обратился к школьникам глава региона.

Вместе с паспортами ребята получили подарки на память — брошюры «Конституция Российской Федерации», а также книги «История государства Российского» и «История российского флота».