Воронежский губернатор в День России вручил паспорта юным жителям региона
Документ получили лучшие учащиеся образовательных учреждений области.
Документ получили лучшие учащиеся образовательных учреждений области.
12 июня, в День России, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев торжественно вручил паспорта граждан Российской Федерации воронежским школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет. Как сообщили ИА REGNUM в
«Желаю, чтобы вы эффективно строили нашу страну. Мы уверены в будущем России, потому что у нас есть такая молодежь. Мы надеемся, что вы будете развивать и нашу Воронежскую область. Будьте счастливыми людьми в нашей большой стране», — обратился к школьникам глава региона.
Вместе с паспортами ребята получили подарки на память — брошюры «Конституция Российской Федерации», а также книги «История государства Российского» и «История российского флота».
По информации