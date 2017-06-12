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14:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежский губернатор в День России вручил паспорта юным жителям региона

Документ получили лучшие учащиеся образовательных учреждений области.

12 июня, в День России, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев торжественно вручил паспорта граждан Российской Федерации воронежским школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, получить свой первый «взрослый» документ из рук главы региона приехали школьники из Воронежа, Нововоронежа, Борисоглебска, Новохоперского, Рамонского, Россошанского, Павловского районов. Для церемонии отобрали лучших: школьников, которые стали победителями и лауреатами конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличников учебы.

«Желаю, чтобы вы эффективно строили нашу страну. Мы уверены в будущем России, потому что у нас есть такая молодежь. Мы надеемся, что вы будете развивать и нашу Воронежскую область. Будьте счастливыми людьми в нашей большой стране», — обратился к школьникам глава региона.

Вместе с паспортами ребята получили подарки на память — брошюры «Конституция Российской Федерации», а также книги «История государства Российского» и «История российского флота».

По информации пресс-службы правительства, сегодня же, 12 июня, одного из воронежских школьников, жителя Борисоглебска Владислава Мартынова, ждет вручение паспорта в Кремле: там, в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!», паспорта юным гражданам России будет вручать президент РФ Владимир Путин.

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