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17:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Руководство Нижнего Новгорода подписало соглашение об установлении побратимских отношений с болгарским городом Добрич

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Гордумы, в мероприятии приняли участие: глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, врио главы города Елизавета Солонченко, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, заместитель главы города Михаил Кузнецов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина, председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей Нижнего Новгорода Елена Мишина.

Официальные делегации представляли мэр города Нови Сад Милош Вучевич, примар муниципия Бельцы Ренато Усатый, вице-бургомистр города Линц Детлеф Виммер, заместитель главы администрации Саратова Юлия Литневская, член президиума Чебоксарского городского собрания депутатов Олег Кортунов, председатель Общества германо-российских встреч города Эссен Барбара Лаххайн, директор департамента протокола и работы со СМИ города Дьер Роберт Борси, консультант департамента культуры и СМИ города Хэфэй Янг Ксиоян, председатель административного совета Ассоциации «Удивительная Россия» города Нант Корин Рот, атташе по культуре Посольства Франции в РФ Элизабет Бронн, директор «Альянс Франсез — Нижний Новгород» Софи Жиндт, директор Чешского центра при Посольстве Чехии в РФ Марек Гавличек, директор Словацкого культурного института при Посольстве Словакии в РФ Ян Шмигула, заместитель мэра города Добрич Боян Костов Коларов.

В ходе встречи глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и заместитель мэра города Добрич Боян Костов Коларов подписали оглашение об установлении побратимских отношений. Добрич стал пятнадцатым городом-побратимом Нижнего Новгорода.

По словам Бояна Костова Коларова, в их городе тоже существует двуглавая система управления. «Я представляю мэра города, а в зале сидит председатель нашей городской Думы. У нас существует народная болгарская традиция — спорить, какая голова выше сидит. Председатель Думы мне припомнил слова писателя Бернарда Шоу: “Если у меня одно яблоко, и у тебя одно яблоко, и мы их поменяем, то у нас будет по одному яблоку, но если у меня в голове идея, и у тебя в голове идея, и мы их поменяем, то у тебя в голове будет две идеи, и у меня в голове две идеи”. И смысл побратимства в том, чтобы мы встречались, обменивались идеями и повышали благоденствие наших городов», — сказал заместитель мэра города Добрич.

«Так сложилось, что мы живем в непростое время, когда политическая ситуация в мире остается напряженной. Тем отраднее, что Нижнему Новгороду удается сохранять и даже расширять свои международные контакты», — подчеркнул глава администрации города Нижнего Новгорода Сергей Белов. — «Символично, что сегодня в День города мы подписали соглашение о сотрудничестве с еще одним городом-побратимом — Добричем. Это современный аграрно-промышленный и транспортный центр Болгарии. Очень приятно в этот общероссийский праздник принимать у себя в гостях 8 делегаций из городов-побратимов, 3 делегации от посольств иностранных государств в России, 2 делегации от наших российских городов-партнеров — Саратова и Чебоксар. Все гости отметили сегодня удивительную дружелюбную и гостеприимную атмосферу Нижнего Новгорода. Это то, чем всегда славился наш город. И мы будем стараться держать эту планку, укреплять и развивать международные связи».

В завершение встречи участники обменялись памятными сувенирами и подарками.

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