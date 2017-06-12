Ради сторонников Навального гулянье на Марсовом поле прекратят к 13 часам

По информации «Фонтанки», 11 июня на совместном совещании представителей Смольного и полицейских Петербурга, отвечающих за организацию и безопасность всех мероприятий на Дне России, принято необычное решение. Участников гуляний на Марсовом поле попросят закончить все представления к 13 часам дня 12 июня (вместо запланированных 19).

Напомним, что Марсово поле, где хотят митинговать несогласные, оказалось несвободно. Как уже сообщало наше издание, 12 июня там запланирован целый милитари фест: военно-патриотические, страйкбольные и казачьи клубы Санкт-Петербурга представят четыре эпохи военной истории нашей страны.

Несмотря на то, что изначально организаторы афишировали начало праздника на Марсовом поле в 12 часов, недавно старт был перенесен на 10 утра. Что касается массовости, то в группе «Страйкфеста» значится 400 человек, заявивших здесь о своем обязательном участии. Кстати, после 13 часов на фестивале намеревались провести тренинг «Безопасность в большом городе» и подвести итоги фотоконкурса мастер-класс «Спортивный ножевой бой — современный спорт оружейного единоборства».

По данным «Фонтанки», решение остановить фестиваль к 13 часам связано с пониманием властей, что к 14 часам на Марсово поле придут сторонники Алексея Навального, которым Смольный согласовал их митинг в Удельном парке, а они предсказуемо отказались.