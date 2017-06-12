Власти Москвы призвали не приходить на гуляния с политическими целями

«Полиция будет принимать меры в строгом соответствии с законом к тем людям, которые будут адекватно выявлены как участники несанкционированной акции», — сказал Черников.

Он посоветовал не приходить тем гражданам, которые планируют посетить праздничные площадки с политическими целями.

Ранее в эфире радио «Эхо Москвы» Черников заявил, что полиция не будет препятствовать гуляньям представителей оппозиции на Тверской улице, если те придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунгов. Он напомнил, что в понедельник на Тверской будут проводиться различные праздничные мероприятия в честь Дня России.

Накануне поздно вечером оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте опубликовал призыв организовать мирное шествие на Тверской в День России 12 июня. Ранее власти Москвы разрешили провести митинг на проспекте Сахарова, однако, по словам политика, ему не удалось договориться с подрядчиками об установке сцены и звукового оборудования. Он сослался на то, что подрядчикам не разрешают с ним сотрудничать в администрации города.