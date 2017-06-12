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13:26 (мск), источник: Ipress.ua

В Украине ввели наказание до семи лет за контрабанду оружия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о наказании до семи лет заключения за контрабанду частей огнестрельного нарезного оружия.

Источник: Ipress.ua

Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 201 Уголовного кодекса Украины о криминализации контрабанды частей огнестрельного оружия».

Кодекс дополнен положением о привлечении к ответственности за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля частей огнестрельного нарезного оружия, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Теперь злоумышленники, которые пытаются незаконно провезти в Украину части огнестрельного нарезного оружия, могут попасть за решетку на срок от 3 до 7 лет.

Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой и полицией задержали в Днепре торговца оружием, полученным из района проведения антитеррористической операции (АТО).

Ранее Служба безпекиУкраины (СБУ) ликвидировала всеукраинскую сеть изготовления, сбыта и контрабанды оружия с центром в Харькове.

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