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13:44 (мск), источник: Volga News

Глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов погиб в ДТП

В ночь с 11 на 12 июня в автомобильной аварии погиб глава администрации Советского района Владимир Сафронов. Об этом сообщает администрация Самары.

Глава города Олег Фурсов выразил соболезнования его родным и близким:

«Весть о трагической гибели Владимира Витальевича стала огромным потрясением для его коллег. Тяжело и больно осознавать, что мы навсегда потеряли нашего верного друга и товарища, человека, который всем сердцем и душой был предан работе во имя процветания родного города.

Он был человеком деятельным и талантливым, пользовался огромным уважением всех коллективов, в которых работал. Своим добродушием и отзывчивостью он завоевал искреннее доверие самарцев.

Владимир Витальевич ушел от нас в самом расцвете лет. Он еще очень многое хотел сделать во имя благополучия жителей Советского района, его дело непременно будет продолжено.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. В эти непростые дни скорбим вместе с родными и близкими.

Прощание с Владимиром Сафроновым состоится 13 июня в доме культуры «Заря» (Проезд 9 мая, 16). Начало в 10:00.

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