Навального задержали в подъезде его дома

На фотографии, выложенной в Twitter Навального, видно, что возле дома стоят две машины полиции и как минимум восемь стражей порядка.

Около полудня на Тверской улице начался антикоррупционный митинг оппозиции. Проведение акции изначально было согласовано с властями на проспекте Сахарова, однако организаторы, в том числе Навальный, решили перенести ее на Тверскую. Мэрия Москвы расценила это как провокацию. Также власти заявили, что полиция не станет препятствовать прогулкам сторонников оппозиции, если они обойдутся без транспарантов и лозунгов.