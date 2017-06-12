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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Навального задержали в подъезде его дома

Оппозиционера Алексея Навального, одного из организаторов несанкционированного митинга на Тверской улице в Москве, задержали в подъезде его дома. Запись об этом появилась в Twitter политика, ее оставила жена Навального — Юлия.

Источник: AP 2017

«Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала супруга оппозиционера.

На фотографии, выложенной в Twitter Навального, видно, что возле дома стоят две машины полиции и как минимум восемь стражей порядка.

Около полудня на Тверской улице начался антикоррупционный митинг оппозиции. Проведение акции изначально было согласовано с властями на проспекте Сахарова, однако организаторы, в том числе Навальный, решили перенести ее на Тверскую. Мэрия Москвы расценила это как провокацию. Также власти заявили, что полиция не станет препятствовать прогулкам сторонников оппозиции, если они обойдутся без транспарантов и лозунгов.

Комментарии
3
Ярослав Цимбалюк
это только то на что способна власть, ни улучшить жизнь россиян , не поднять экономику
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Мистер А
Боитмя власть Навального, раз прям возле подъезда его караулит. Видимо у полиции другой работы нет, как караулить оппозиционера
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Александр Моисеев
Навальный - проект Кремля, поэтому никакая полиция ему не страшна. Сообщение - для поддержки его имиджа. На его месте, я бы выставил свою кандидатуру вна Украине. Там такое проходит на "ура", если Госдеп даст добро.
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