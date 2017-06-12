Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Инсульт ведет к алкоголизму
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ узнали, как ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Шестидневная война
14:24 (мск), источник: ТАСС

Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине

Закон был принят Верховной Радой 16 мая этого года.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент подписан главной украинского государства. Об этом в понедельник сообщила его пресс-служба.

«Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты”. Закон был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года», — сказано в сообщении.

Комментарии
2
Сергей Костенко
Почему никто в Раде не ставит вопрос о введении санкций против фабрики конфет в Липецке???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
алексей кириллович
принят новый закон-о пожирании рошеновских конфет
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин открыл церемонию вручения Госпремий
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Навального задержали в подъезде его дома
Кремль отреагировал на решение перенести митинг на Тверскую
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь