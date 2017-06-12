Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент подписан главной украинского государства. Об этом в понедельник сообщила его пресс-служба.

«Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты”. Закон был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года», — сказано в сообщении.