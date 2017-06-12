Додон комментирует высказывания посла Петита

Додон подчеркнул, что американские партнеры были не правы, когда «решили поддержать так называемое проевропейское правительство Молдовы».

«Надо поддерживать народ, а не коррумпированные правительства или подкаблучные НПО, как это было в течение последних лет. И не надо было закрывать глаза на весь беспредел так-называемой проевропейской власти. Не всегда принцип “сукин сын, но наш сукин сын” приносит плоды. Граждане все видят и все понимают», — заявил Додон.

Недавно в телеэфире посол Петтит заявил, что не может понять, почему половина населения Молдовы является пророссийской, учитывая довольно высокую финансовую поддержку нашей страны со стороны Запада.

«Нужно учитывать, что мы (США) и ЕС делаем в Республике Молдова. Только моя страна уже дала Молдове более одного миллиарда долларов (в период 1991—2017 гг.) на развитие государства — не только экономическое, но и демократическое. Европейский Союз дал такую ​​же сумму, а Россия? Что дала Россия? Мало того, что у них нет разработанной программы помощи, но они еще и наказывают вас, как в случае с этим эмбарго. Именно поэтому мы поражены тем, что, по всем опросам, оказалось, что более половины населения пророссийское. Как это объяснить? Нам трудно это понять», — заявил Джеймс Петтит.