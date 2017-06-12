В Петербурге начались задержания участников антикоррупционного митинга

Людей сажают в микроавтобусы, некоторые из них кричат «отпустите меня», сообщает корреспондент «Ведомостей» из Петербурга. В основном участники акции ведут себя очень спокойно. Участников непрерывно выводят из центра и уводят в автобусы. Задержанных несколько десятков человек. У участников почти нет плакатов.

Как сообщает портал «Бумага», сотрудники ОМОНа окружают протестующих, после чего задерживают участников акции. По оценке издания, всего было задержано порядка 100 человек.

«Фонтанка» передает, что на Марсовом поле был задержан мужчина с плакатом: «Володя! Мы устали от тебя». Он простоял с плакатам пару минут, после чего его увели трое сотрудников правоохранительных органов.

В Петербурге, как и во многих других городах России, проходит антикоррупционный митинг. Заявки на их проведение были поданы в 170 городах, всего же в акции участвуют 145 городов.