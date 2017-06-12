В полиции объяснили причины задержания Навального

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией, в его отношении будут составлены административные протоколы, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

«Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции, его везут в отделение МВД для составления протоколов об административных правонарушениях по ч.8 ст. 20.2 (“Повторное нарушение правил организации митингов”) и 19.3 (“Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции”) КоАП РФ, которые будут переданы в суд для принятия решения», — сообщили в пресс-службе.

Ранее жена оппозиционера Юлия Навальная сообщила, что он был задержан в подъезде собственного дома.

Накануне поздно вечером Навальный на своем сайте опубликовал призыв организовать мирное шествие на Тверской в День России 12 июня. Ранее власти Москвы разрешили провести митинг на проспекте Сахарова, однако, по словам политика, ему не удалось договориться с подрядчиками об установке сцены и звукового оборудования. Он сослался на то, что подрядчикам не разрешают с ним сотрудничать в администрации города.

Власти Москвы назвали провокацией решение перенести акцию на Тверскую, однако пообещали, что не будут препятствовать участию оппозиционеров в гуляньях, если они придут без плакатов и лозунгов.