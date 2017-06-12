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16:01 (мск), источник: РИА Новости

России удалось четко обозначить национальные интересы, заявил Путин

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия «и наш народ пережили не только стремительный прорыв к новому, а без этого невозможно развитие, но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев».

Источник: РИА Новости

В своем выступлении на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России президент отметил, что «все эти трудности были преодолены».

Год за годом, наряду с развитием демократических институтов повышался уровень открытости общества, и приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что нужно идти вперед только крепкой самостоятельной и независимой страной.
Владимир Путин

Он отметил, что «сила государства обеспечивается политической стабильностью, единством целей и консолидацией общества».

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«Всем вместе нам удалось сохранить и надежно укрепить суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов России и не допустить девальвации и забвения принципов гражданского патриотизма», — отметил президент.

Он заметил, что России «удалось четко обозначить национальные интересы». «Мы научились их твердо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт», — подчеркнул Путин. Президент добавил, что «достойное отношение к Отечеству являет собой впечатляющий результат деятельности лауреатов Государственной премии».

Для того чтобы добиться успехов в экономике и социальном развитии, сказал президент, «мы должны понимать, слышать и уважать друг друга и развивать то, что уже удалось сделать для повышения качества жизни людей и их безопасности».

«Нам всем необходимо ориентироваться на позитивную созидательную повестку, и каждому по силам вносить свой вклад в укрепление России», — подчеркнул Путин.

Комментарии
1
Любовь Автухова
Словоблудие и ничего конкретного.
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