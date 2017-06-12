России удалось четко обозначить национальные интересы, заявил Путин

В своем выступлении на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России президент отметил, что «все эти трудности были преодолены».

Год за годом, наряду с развитием демократических институтов повышался уровень открытости общества, и приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что нужно идти вперед только крепкой самостоятельной и независимой страной.

Он отметил, что «сила государства обеспечивается политической стабильностью, единством целей и консолидацией общества».

«Всем вместе нам удалось сохранить и надежно укрепить суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов России и не допустить девальвации и забвения принципов гражданского патриотизма», — отметил президент.

Он заметил, что России «удалось четко обозначить национальные интересы». «Мы научились их твердо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт», — подчеркнул Путин. Президент добавил, что «достойное отношение к Отечеству являет собой впечатляющий результат деятельности лауреатов Государственной премии».

Для того чтобы добиться успехов в экономике и социальном развитии, сказал президент, «мы должны понимать, слышать и уважать друг друга и развивать то, что уже удалось сделать для повышения качества жизни людей и их безопасности».

«Нам всем необходимо ориентироваться на позитивную созидательную повестку, и каждому по силам вносить свой вклад в укрепление России», — подчеркнул Путин.