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16:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана вручил Президенту Казахстана орден «За заслуги перед РТ»

Назарбаев в свою очередь наградил Минниханова медалью «25 лет независимости Республики Казахстан».

За значительный вклад в развитие сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Президент РТ Рустам Минниханов в Астане вручил Президенту РК Нурсултану Назарбаеву орден «За заслуги перед РТ». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

«Неоценима ваша огромная роль в создании современного Казахстана, в развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве, в расширении сотрудничества с Российской Федерацией. Россия и Казахстан сегодня развивают стратегическое партнерство по всем направлениям, в том числе и в сфере энергетики будущего. Мы искренне рады, что сегодня, в День России, Татарстан как один из ведущих промышленных развитых и инновационных регионов представляет нашу страну на площадке “ЭКСПО” в Астане», — обратился Минниханов к Назарбаеву.

В ходе переговоров лидеров двух республик стороны обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Казахстана в экономике и совместные социальные проекты. Президент РТ пригласил Назарбаева посетить Татарстан в рамках визита в Россию. Президент Республики Казахстан принял приглашение и вручил Рустаму Минниханову медаль «25 лет независимости Республики Казахстан».

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