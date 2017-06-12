На Тверской проходит акция против коррупции: около 120 человек задержаны

Источник: Reuters

В крупных городах России сегодня проходит акция против коррупции, организованная Алексеем Навальным. В Москве мэрия согласовала проведение шествия на проспекте Академика Сахарова. Однако в воскресенье Навальный выпустил видеообращение, в котором сообщил, что акция переносится на Тверскую улицу. Он объяснил это решение тем, что подрядчики, к которым они обращались за организацией звука на митинге, отказали им из-за давления столичных властей.

Читайте также Власти Москвы призвали не приходить на гуляния с политическими целями

Сегодня Тверская перекрыта из-за проведения фестиваля «Времена и эпохи». Мэрия разрешила сторонникам Навального гулять по Тверской, если они не будут приносить с собой плакаты и выкрикивать лозунги. «Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять “особые” чувства, полиция может их заметить», — сказал начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников в эфире «Эха Москвы». Как сообщает корреспондент «Ведомостей», к началу митинга на перекрытой части Тверской от Пушкинской площади до Охотного ряда больше всего людей собралось на площадке фестиваля «Времена и эпохи» с боем витязей. Сторонники Навального встречаются редко, они идут против часовой стрелки. Несколько человек сказали корреспонденту «Ведомостей», что «лучше бы митинг был на Сахарова», поскольку участники акции против коррупции смешались с гостями фестиваля «Времена и эпохи». Полиция призывает сторонников Навального переместиться на проспект Сахарова.

Читайте также В полиции объяснили причины задержания Навального

К 15.00 к Пушкинской площади начали стягиваться протестующие, по оценкам корреспондента «Ведомостей» собралось около 10 000 человек. Они скандируют «Россия без Путина», «Кончай воровать», «Свободу политзаключенным», «Позор», «Путин — вор», «Раз, два, три, Путин уходи», «Мы здесь власть», «Димон, выйди вон», «Медведева под суд». Люди требуют, чтобы их пустили через ограждение. ОМОН начал теснить участников акции от Пушкинской площади в сторону площадок фестиваля реконструкторов. Участники акции поднимают вверх ключи и звенят ими, имитируя колокольчики. По данным «ОВД-Инфо», в Москве на данный момент задержан 121 человек, в Санкт-Петербурге — 137. В регионах, по разным данным, задержаны около 30 человек. На Сахарова людей немного, максимум несколько тысяч человек, передает корреспондент «Ведомостей». В основном здесь противники реновации — несколько больших групп, включая группу обманутых дольщиков. Флагов и плакатов немного. На стороне Сахарова около Садового кольца установили микрофон, начали выступать обманутые дольщики, обвиняя мэра Москвы Сергея Собянина и московское правительство в коррупции и наплевательском отношении к людям.

Читайте также В Кремле отреагировали на решение перенести акцию оппозиции на Тверскую