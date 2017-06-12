Politico: Европарламент задумался о реновации своей штаб-квартиры в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Европарламент намерен снести свою штаб-квартиру в Брюсселе — здание из стекла и бетона высотой 39 метров и стоимостью €1 млрд, которое было построено в 1993 году, и на его месте выстроить себе новую резиденцию стоимостью как минимум полмиллиарда евро. Об этом сообщило брюссельское издание газеты Politico, ссылаясь на данные конфиденциального отчета главы внутренней администрации Европарламента Клауса Велле. Вопрос о будущем здания будет вынесен на сессию Европарламента, которая начинается 12 июня в Страсбурге.

Politico отмечает, что главным аргументом в пользу перестройки Европарламента стало «завершение жизненного цикла» здания, возраст которого в этом году составил 24 года.

Politico отмечает, что главным аргументом в пользу перестройки Европарламента стало «завершение жизненного цикла» здания, возраст которого в этом году составил 24 года.

Несмотря на кажущийся абсурд этого утверждения, ему есть вполне реальное подтверждение — в конце 2012 года в потолке центрального зала заседаний появились глубокие трещины, он заметно просел и была угроза обрушения. Потребовалось полгода ремонтных работ, прежде чем депутатов снова пустили туда заседать.

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С тех пор Европарламент поручил двум независимым компаниям из Германии и Франции провести анализ структурной прочности здания. Результаты неутешительны — оба отчета свидетельствуют, что здание не выдерживает требований современного века террористических угроз. При любом серьезном повреждении одного из элементов несущей конструкции неизбежно возникнет эффект домино и здание рухнет полностью, тогда как современные европейские требования безопасности допускают лишь частичное обрушение одного сегмента здания при подобном повреждении.

Евробюрократы хотят, чтобы новая брюссельская штаб-квартира была изначально адаптирована для нужд Европарламента. Нынешнее здание проектировалось в конце 80-х годов прошлого века как международный конференц-центр, и лишь затем его приспособили для работы евродепутатов.