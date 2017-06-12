Сын Толоконского назначен начальником спортивного управления мэрии

О назначении Алексея Толоконского на пост начальника спортивного управления сообщила на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

«Только что мэр официально объявил о том, что начальником управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска назначен Алексей Викторович Толоконский!» — говорится в посте Терешковой.

Ранее занимавшая эту должность Марина Курносова покинула свой пост в пятницу 9 июня. Она приняла решение вернуться непосредственно к работе со спортсменами высших достижений, и продолжит трудиться в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.

Алексей Толоконский родился в августе 1978 года. Окончил НГМУ по специальности «Менеджмент в медицине». В 2005—2009 годах был заместителем генерального директора Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области. В 2009 году стал заместителем руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области. С 2014 года является президентом спортивного клуба по мини-футболу «Сибиряк».

Его отец Виктор Толоконский ранее занимал должности мэра Новосибирска и губернатора Новосибирской области. Сейчас занимает пост губернатора Красноярского края. Как следует из отчета о доходах за 2016 год, Толоконский является самым «скромным» из губернаторов СФО. Его доход за предыдущий год составил 2,83 млн рублей.

Не так давно в мэрии Новосибирска были другие значимые кадровые перестановки. На стратегически важный пост председателя комитета по рекламе назначен Дмитрий Лобыня, которому предстоит решить вопрос с щитовой рекламой, которая уродует центр Новосибирска.