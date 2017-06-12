Вопрос членства Украины в ЕС на повестке дня сегодня не стоит, — Мингарелли
Вопрос членства Украины в Европейском Союзе сегодня на повестке дня не стоит. Об этом в интервью DW заявил посол ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.
Вопрос членства Украины в Европейском Союзе сегодня на повестке дня не стоит. Об этом в интервью DW заявил посол ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.
«Этот вопрос не стоит на нашей повестке дня, прямо говоря. И я не думаю, что
По словам дипломата, необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Украине организовать свою политическую жизнь в соответствии со стандартами ЕС, достичь европейских стандартов и норм во всех секторах экономической и общественной жизни.
«Это займет несколько лет очень тяжелой и серьезной работы, и мы должны были бы сфокусироваться на ней. Остальные вопросы не стоит даже задавать, поскольку это лишь создаст иллюзии с украинской стороны и трудности — со стороны ЕС», — добавляет Мингарелли.
30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС). Таким образом, последнее