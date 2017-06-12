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15:48 (мск), источник: 112.ua

Вопрос членства Украины в ЕС на повестке дня сегодня не стоит, — Мингарелли

Вопрос членства Украины в Европейском Союзе сегодня на повестке дня не стоит. Об этом в интервью DW заявил посол ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.

Источник: 112.ua

«Этот вопрос не стоит на нашей повестке дня, прямо говоря. И я не думаю, что кому-то стоило бы поднимать этот вопрос. Сегодня наш вызов как Европейского Союза заключается в том, чтобы помочь процессу реформ, модернизировать страну, установить верховенство права, получить эффективный государственный аппарат через реформу администрации и процесс децентрализации, модернизировать экономику с помощью земельной реформы, реструктуризации государственных компаний, приватизации, реструктуризации энергетического сектора, очищение банковского сектора и прогрессивно двигаться, проталкивать украинскую экономику к общему рынку через гармонизацию законодательства, которое обеспечивает соглашение об ассоциации. Если мы серьезно поработаем несколько лет над этими вызовами, Украина сделает многое для того, чтобы приблизиться к ЕС и улучшить условия жизни своего населения», — заявил он.

По словам дипломата, необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Украине организовать свою политическую жизнь в соответствии со стандартами ЕС, достичь европейских стандартов и норм во всех секторах экономической и общественной жизни.

«Это займет несколько лет очень тяжелой и серьезной работы, и мы должны были бы сфокусироваться на ней. Остальные вопросы не стоит даже задавать, поскольку это лишь создаст иллюзии с украинской стороны и трудности — со стороны ЕС», — добавляет Мингарелли.

30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС). Таким образом, последнее государство-член Евросоюза ратифицировало соглашение, и сейчас оно начнет действовать в полном объеме.

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