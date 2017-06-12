Казахстанским полицейским отказались вернуть жезлы
АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Правительство Казахстана считает нецелесообразным использование жезлов в работе
АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Правительство Казахстана считает нецелесообразным использование жезлов в работе
В ответе Сагинтаева отмечается, что в развитых странах мира в работе
Введенные в Казахстане новшества позволили значительно сократить число беспричинных остановок полицейскими транспорта и уменьшить количество неправомерных контактов с участниками дорожного движения, добавил премьер.
«Необходимо отметить, что основное регулирование транспортных и пешеходных потоков осуществляется с использованием технических средств организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, дорожные разметки), при этом ручное регулирование дорожного движения применяется в отдельных случаях», — говорится в ответе.
В настоящее время МВД организовало дополнительную разъяснительную работу среди населения о значении сигналов регулировщика, подаваемых жестами рук, а также проводит занятия с сотрудниками
«На основании изложенного использование жезлов в деятельности