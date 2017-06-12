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15:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанским полицейским отказались вернуть жезлы

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Правительство Казахстана считает нецелесообразным использование жезлов в работе дорожно-патрульной полиции, следует из ответа премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос.

Источник: Sputniknews.kz

Дорожно-патрульная служба Казахстана перестала использовать жезлы с января этого года. Ранее депутаты мажилиса просили правительство РК вновь разрешить использование жезлов сотрудниками ДПС в определенных случаях. Депутаты отмечали, что «на перекрестке полицейского без жезла издалека не видно», а сам запрет на использование жезлов поставил дорожных полицейских «в смешное положение».

В ответе Сагинтаева отмечается, что в развитых странах мира в работе дорожно-патрульной полиции жезлы не применяются, остановка транспортных средств и регулирование дорожного движения полицейскими осуществляется жестами рук. Там уровень автомобилизации превышает уровень автомобилизации в Казахстане, при этом каких-либо проблем в регулировании и понимании жестов полицейских не возникает, заметил глава правительства.

Введенные в Казахстане новшества позволили значительно сократить число беспричинных остановок полицейскими транспорта и уменьшить количество неправомерных контактов с участниками дорожного движения, добавил премьер.

«Необходимо отметить, что основное регулирование транспортных и пешеходных потоков осуществляется с использованием технических средств организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, дорожные разметки), при этом ручное регулирование дорожного движения применяется в отдельных случаях», — говорится в ответе.

В настоящее время МВД организовало дополнительную разъяснительную работу среди населения о значении сигналов регулировщика, подаваемых жестами рук, а также проводит занятия с сотрудниками дорожно-патрульной полиции по совершенствованию приемов ручного регулирования дорожного движения. Утверждены новые образцы светоотражающих форменных курток и перчаток, которыми в плановом порядке экипируются сотрудники дорожно-патрульной полиции.

«На основании изложенного использование жезлов в деятельности дорожно-патрульной полиции полагаю нецелесообразным», — заключил Сагинтаев.

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