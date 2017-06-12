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15:53 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев: Казахи и татары очень близки по истории, языку и обычаям

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Рустам Минниханов обсудили вопросы культурного и экономического сотрудничества между Астаной и Казанью.

Глава государства, поздравив Минниханова с Днем России, отметил сложившиеся дружественные отношения между двумя народами.

«Как с Россией, так и с Татарстаном у нас очень теплые отношения. Казахи и татары очень близки по истории, культуре, языку и обычаям. У нас налажены хорошие экономические контакты. Ведем работу с предприятием “KAMAZ”, реализуем проекты по вертолетному заводу в Алматы. Необходимо развивать эти и другие экономические связи, в том числе в нефтехимии», — сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, президент Татарстана рассказал о своей миссии в Республике Казахстан, а также поделился впечатлениями после посещения новых архитектурных объектов столицы и выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017».

«Сегодня открыли нашу экспозицию на ЭКСПО. Кроме того, обсудил планы сотрудничества с коллегами из Казахстана. Я очень восхищен выставочным комплексом. Мы поздравляем Вас с открытием выставки. Также хочу выразить благодарность за открытие улицы имени Сююмбике», — сказал Минниханов.

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