Назарбаев: Казахи и татары очень близки по истории, языку и обычаям

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Рустам Минниханов обсудили вопросы культурного и экономического сотрудничества между Астаной и Казанью.

Глава государства, поздравив Минниханова с Днем России, отметил сложившиеся дружественные отношения между двумя народами.

«Как с Россией, так и с Татарстаном у нас очень теплые отношения. Казахи и татары очень близки по истории, культуре, языку и обычаям. У нас налажены хорошие экономические контакты. Ведем работу с предприятием “KAMAZ”, реализуем проекты по вертолетному заводу в Алматы. Необходимо развивать эти и другие экономические связи, в том числе в нефтехимии», — сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, президент Татарстана рассказал о своей миссии в Республике Казахстан, а также поделился впечатлениями после посещения новых архитектурных объектов столицы и выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017».

«Сегодня открыли нашу экспозицию на ЭКСПО. Кроме того, обсудил планы сотрудничества с коллегами из Казахстана. Я очень восхищен выставочным комплексом. Мы поздравляем Вас с открытием выставки. Также хочу выразить благодарность за открытие улицы имени Сююмбике», — сказал Минниханов.