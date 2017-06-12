Правительство Петербурга прокомментировало задержания на Марсовом поле

Смольный прокомментировал ситуацию вокруг несанкциоированной протестной акции оппозиции на Марсовом поле. Там подчеркнули, что администрация города обеспечила все условия для безопасного проведения митинга. Было согласовано место её проведения — Удельный парк. Однако организаторы акции протеста отказались от предложения и направили людей на Марсово поле, где проведение митинга было незаконным. Чтобы избежать столкновения протестующих с органами правопорядка, администрация города предоставила участникам акции бесплатные автобусы для трансфера от Марсова поля до Удельного парка.

«Мы отвечаем за безопасность всех жителей Санкт-Петербурга: как празднующих, так и о митингующих. Организаторы акции протеста в Санкт-Петербурге, в отличие от большинства других городов России, отказались проводить митинг в согласованном месте. Если они подвергают опасности своих же последователей, то мы не имеем права не думать о безопасности этих людей. Поэтому мы обеспечили оперативное оповещение прибывающих к Марсовому полю о том, что у них есть выбор: либо нарушить закон и подвергнуть себя административной ответственности, либо сесть в предоставленные нами автобусы и спокойно провести безопасный митинг в согласованном месте. Таким образом мы позаботились и об их безопасности, и о законном праве на проведение митинга», — заявил вице-губернатор Константин Серов.

Напомним, в ходе протестной акции 12 июня на Марсовом поле задержаны несколько десятков человек.