Правительство Петербурга прокомментировало задержания на Марсовом поле
Как сообщили чиновники, администрация города предоставила участникам протестной акции бесплатные автобусы для трансфера от Марсова поля до Удельного парка.
Как сообщили чиновники, администрация города предоставила участникам протестной акции бесплатные автобусы для трансфера от Марсова поля до Удельного парка.
Смольный прокомментировал ситуацию вокруг несанкциоированной протестной акции оппозиции на Марсовом поле. Там подчеркнули, что администрация города обеспечила все условия для безопасного проведения митинга. Было согласовано место её проведения — Удельный парк. Однако организаторы акции протеста отказались от предложения и направили людей на Марсово поле, где проведение митинга было незаконным. Чтобы избежать столкновения протестующих с органами правопорядка, администрация города предоставила участникам акции бесплатные автобусы для трансфера от Марсова поля до Удельного парка.
«Мы отвечаем за безопасность всех жителей Санкт-Петербурга: как празднующих, так и о митингующих. Организаторы акции протеста в
Напомним, в ходе протестной акции 12 июня на Марсовом поле задержаны несколько десятков человек.