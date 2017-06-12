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16:11 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Правительство Петербурга прокомментировало задержания на Марсовом поле

Как сообщили чиновники, администрация города предоставила участникам протестной акции бесплатные автобусы для трансфера от Марсова поля до Удельного парка.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Смольный прокомментировал ситуацию вокруг несанкциоированной протестной акции оппозиции на Марсовом поле. Там подчеркнули, что администрация города обеспечила все условия для безопасного проведения митинга. Было согласовано место её проведения — Удельный парк. Однако организаторы акции протеста отказались от предложения и направили людей на Марсово поле, где проведение митинга было незаконным. Чтобы избежать столкновения протестующих с органами правопорядка, администрация города предоставила участникам акции бесплатные автобусы для трансфера от Марсова поля до Удельного парка.

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«Мы отвечаем за безопасность всех жителей Санкт-Петербурга: как празднующих, так и о митингующих. Организаторы акции протеста в Санкт-Петербурге, в отличие от большинства других городов России, отказались проводить митинг в согласованном месте. Если они подвергают опасности своих же последователей, то мы не имеем права не думать о безопасности этих людей. Поэтому мы обеспечили оперативное оповещение прибывающих к Марсовому полю о том, что у них есть выбор: либо нарушить закон и подвергнуть себя административной ответственности, либо сесть в предоставленные нами автобусы и спокойно провести безопасный митинг в согласованном месте. Таким образом мы позаботились и об их безопасности, и о законном праве на проведение митинга», — заявил вице-губернатор Константин Серов.

Напомним, в ходе протестной акции 12 июня на Марсовом поле задержаны несколько десятков человек.

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