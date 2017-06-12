Глава Крыма выдал школьникам паспорта граждан РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в День России в рамках торжественного мероприятия вручил паспорта граждан Российской Федерации юным крымчанам. Символично, что 12 паспортов были вручены 12 июня в 12:00.

— Считаю, что вручение паспорта для каждого из вас должно остаться в памяти. Вы знаете, что быть гражданином великой России — это большая честь и большая ответственность, а для крымчан это особенно важно, — сказал Сергей Аксенов. — Мы ценим эту возможность, которую нам подарила Крымская весна. Приведу слова Николая Некрасова: «Гражданин — отечества достойный сын». Желаем вам быть достойными этого высокого звания. Уверен, что эта дата запомнится вам надолго.

Аксенов также отметил большую роль родителей и педагогов в формировании у молодого поколения крымчан чувства патриотизма.

— Ты можешь быть умным и образованным, но без чувства патриотизма, без понимания, что твоя жизнь навеки связана со своей страной, со своей землей, что здесь твои родители и родные защищали эту землю, -отметил Глава.