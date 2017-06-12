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18:57 (мск), источник: Новый Калининград

В День России самолеты НАТО провели разведоперацию у границ Калининградской области

Об этом свидетельствуют данные западных сайтов.

В День России самолеты ВВС США и НАТО провели очередную разведывательную операцию вблизи границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135U с бортовым номером 64−14847 и RC-135W с бортовым номером 62−4138, вылетевшие с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершили полеты у границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Польшей и Балтийским морем. Каждый из них около трех часов вел радиотехническую разведку вдоль российских морских и сухопутных границ.

При этом за российской территорией на юге Балтики наблюдал натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, который, встав в круг, осуществлял полет к юго-западу от границ Калининградской области вблизи польского города Гданьска.

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