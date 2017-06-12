Владимир Путин вручил паспорт школьнице из Башкирии

Спортивные успехи позволили получить приглашение в Кремль юной уроженке нашей республики. Анастасия Бочкарева из Башкирии стала победителем всероссийских соревнований по спортивным танцам, конкурса по пропаганде здорового образа жизни и муниципального фестиваля «ГТО шагает по планете».

Анастасия Бочкарева — ученица 7 класса лицея № 12 г. Ишимбай. Девочка занимается танцами 8 лет. На конкурс «Мы граждане России» от российского движения школьников необходимо было снять ролик на тему «Что значит быть гражданином РФ». Победителя ждала поездка в Москву, где Президент РФ Владимир Путин вручит паспорта. Видео Насте помогал монтировать папа. В своем обращении она рассказала о том, что для нее значит быть гражданином России.