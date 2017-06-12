Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Россиянам разрешат прописку на работе
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Нельзя никому, кроме супруги": Хворостовский о сложном кризисе
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
16:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Владимир Путин вручил паспорт школьнице из Башкирии

12 июня Владимир Путин вручил паспорта десяти юным россиянам, успешно проявившим себя.

Спортивные успехи позволили получить приглашение в Кремль юной уроженке нашей республики. Анастасия Бочкарева из Башкирии стала победителем всероссийских соревнований по спортивным танцам, конкурса по пропаганде здорового образа жизни и муниципального фестиваля «ГТО шагает по планете».

Анастасия Бочкарева — ученица 7 класса лицея № 12 г. Ишимбай. Девочка занимается танцами 8 лет. На конкурс «Мы граждане России» от российского движения школьников необходимо было снять ролик на тему «Что значит быть гражданином РФ». Победителя ждала поездка в Москву, где Президент РФ Владимир Путин вручит паспорта. Видео Насте помогал монтировать папа. В своем обращении она рассказала о том, что для нее значит быть гражданином России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Останки пропавшего судьи нашли в лесу спустя три года
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Останки пропавшего судьи нашли в лесу спустя три года
Путин: России удалось обозначить национальные интересы
Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Порошенко подписал закон о запрете георгиевских ленточек
В полиции объяснили причины задержания Навального
СМИ: Европарламент намерен снести свою штаб-квартиру в Брюсселе
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь