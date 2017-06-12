Владимир Путин вручил паспорт школьнице из Башкирии
12 июня Владимир Путин вручил паспорта десяти юным россиянам, успешно проявившим себя.
12 июня Владимир Путин вручил паспорта десяти юным россиянам, успешно проявившим себя.
Спортивные успехи позволили получить приглашение в Кремль юной уроженке нашей республики. Анастасия Бочкарева из Башкирии стала победителем всероссийских соревнований по спортивным танцам, конкурса по пропаганде здорового образа жизни и муниципального фестиваля «ГТО шагает по планете».
Анастасия Бочкарева — ученица 7 класса лицея № 12 г. Ишимбай. Девочка занимается танцами 8 лет. На конкурс «Мы граждане России» от российского движения школьников необходимо было снять ролик на тему «Что значит быть гражданином РФ». Победителя ждала поездка в Москву, где Президент РФ Владимир Путин вручит паспорта. Видео Насте помогал монтировать папа. В своем обращении она рассказала о том, что для нее значит быть гражданином России.