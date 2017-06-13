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11:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев дал старт строительству детского сада в микрорайоне «Бурнаковский» Нижнего Новгорода 12 июня

Глава региона Валерий Шанцев дал старт строительству детского сада в микрорайоне «Бурнаковский» Нижнего Новгорода 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, детский сад в микрорайоне «Бурнаковский» на 300 мест начнет свою работу в декабре 2018 года. Согласно проекту, детский сад должен появиться напротив дома № 26а по улице Народной и Бурнаковского рынка. Садик будет состоять из восьми двухэтажных блоков, где будут располагаться 15 групп, в том числе две ясельных, а также одного одноэтажного блока, где разместятся медпункт, кухня и прачечная. В детском саду предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, кабинет для индивидуальных занятий, а также уголок живой природы.

«Был выделен земельный участок, мы сделали проектно-сметную документацию, а сейчас с помощью губернатора получили финансирование — львиную долю дает правительство Нижегородской области — и начали строительство долгожданного детского сада на 300 мест. Также мы строим детский сад в Советском районе в ЖК «Зенит» и ремонтируем театр «Вера», — рассказал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

По словам губернатора, несмотря на завершение программы ликвидации очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет, процесс строительства останавливать нельзя.

«У нас каждый день рождается 100 новых нижегородцев. Это значит, что мы не должны отставать от темпов рождаемости, развивая возможности наших детских садов. Одновременно с этим надо идти дальше. Сейчас разворачивается программа строительства школ, ликвидации второй смены. Нам нужно построить 101 школу: 77 новых и 24 пристроя», — подвел итог Валерий Шанцев.

Напомним, что «Фирма Мост» получила контракт на строительство детского сада на ул. Бурнаковской в Нижнем Новгороде в мае 2017 года. Стоимость строительства заявлена в размере 237 млн 447 тысяч 523,65 рубля. При этом начальная максимальная цена контракта составляла 246 млн 59 тысяч 610 рублей.

Передачу из областной в муниципальную собственность участка на ул. Бурнаковской нижегородская Гордума одобрила на заседании 22 февраля 2017 года. Изначально предполагалось, что аукцион по выбору подрядчика пройдет до ноября 2016 года, однако потом горадминистрация перенесла его на 2017 год.

К 2020 году в рамках федеральной программы в мкрн Бурнаковский планируется построить школу на тысячу мест. Вопрос по участку для этой школы пока не решен «из-за санитарно-защитной зоны Сормовской ТЭЦ».

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