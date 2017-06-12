Кондратьев поздравил кубанцев с Днем России

Вениамин Кондратьев с присущим ему патриотизмом поздравил жителей региона:

— Когда-то нынешний праздник назывался Днем независимости. Сейчас это — День России. Страны с великим именем. Именем, которым мы гордимся.



Губернатор отметил, что он гордится страной и Краснодарским краем:

— И верю: Кубань сделает все, чтобы гордость за Родину оставалась непреходящей. С праздником!