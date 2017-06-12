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18:49 (мск), источник: Новая Кубань

Кондратьев поздравил кубанцев с Днем России

Губернатор Краснодарского края высказался в своем Telegram о том, что гордится страной.

Вениамин Кондратьев с присущим ему патриотизмом поздравил жителей региона:

— Когда-то нынешний праздник назывался Днем независимости. Сейчас это — День России. Страны с великим именем. Именем, которым мы гордимся.

Губернатор отметил, что он гордится страной и Краснодарским краем:

— И верю: Кубань сделает все, чтобы гордость за Родину оставалась непреходящей. С праздником!

В этом году День России с размахом отмечают во всех муниципалитетах региона. Раннее краевая администрация сообщала, что в районах пройдет около 300 праздничных мероприятий.

В столице Кубани народные гуляния начались ещё утром. В городе работают различные тематические молодежные площадки, выставки общественных объединений города, спортивные площадки и т. д. подробную афишу мероприятий приводит на своем сайте краснодарская мэрия.

Вечером краснодарцев ждет большая концертная программа на Театральной площади. Артисты порадуют граждан различного возраста и музыкальных предпочтений. В программе запланированы выступления популярной российской группы «БАНД’ЭРОС», известного рэп-исполнителя Джигана, а также фаворитов дискотек 70-х, 80-х годов — группы «Синяя птица», 90-х — Сергей Васюты и группы «Сладкий сон» и т. д. Концерт начнется в 18:00 и, по традиции, завершится праздничным фейерверком.

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