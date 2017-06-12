Кондратьев поздравил кубанцев с Днем России
Губернатор Краснодарского края высказался в своем Telegram о том, что гордится страной.
Губернатор Краснодарского края высказался в своем Telegram о том, что гордится страной.
Вениамин Кондратьев с присущим ему патриотизмом поздравил жителей региона:
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Губернатор отметил, что он гордится страной и Краснодарским краем:
— И верю: Кубань сделает все, чтобы гордость за Родину оставалась непреходящей. С праздником!
В этом году День России с размахом отмечают во всех муниципалитетах региона. Раннее краевая администрация сообщала, что в районах пройдет около 300 праздничных мероприятий.
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