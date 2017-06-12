В мэрии Москвы заявили о точечных задержаниях испортивших настроение
В мэрии Москвы сообщили о провокациях оппозиции в центре столицы. При этом власти заявили о нежелании «тотально зачищать» район Тверской.
В мэрии Москвы сообщили о провокациях оппозиции в центре столицы. При этом власти заявили о нежелании «тотально зачищать» район Тверской.
Как заявил агентству «Интерфакс» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, «провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям». Однако «определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение», заявил представитель столичных властей.
При этом представитель столичных властей сообщил, что «действия полиции выверены как часы». «Нет задачи
Между тем координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова заявила РБК о том, что по ее данным в Москве были задержаны около 750 человек, однако точных цифр нет.
Несанкционированная акция оппозиции прошла в районе пересечения Тверской улицы и Бульварного кольца. Люди выкрикивали политические лозунги, вывешивали плакаты. На место прибыли десятки сотрудников полиции и Росгвардии, которые сначала начали задерживать активистов, а затем стали вытеснять их с Пушкинской площади.
По словам очевидцев, полиция временами действовала жестко, применяя дубинки и задерживая всех без разбору.
Ранее на этой неделе представители оппозиции согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова, однако позже глава ФБК Алексей Навальный отказался от акции в этом месте. Он объяснил свое решение тем, что «власти» «запрещают любым подрядчикам ставить сцену и звук».
Сам Навальный был задержан утром 12 июня в подъезде своего дома.
Ранее мэрия Москвы заявила, что не против участия оппозиционеров в гуляниях на Тверской, поставив им условие не выкрикивать лозунги и не поднимать плакаты.