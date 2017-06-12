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22:14 (мск), источник: Informburo.kz

Назарбаев и Мирзиёев обсудили развитие Центральноазиатского региона

В телефонной беседе глава Узбекистана отметил гостеприимство казахстанского Президента и тёплый приём во время заседания Совета ШОС в Астане.

Источник: Informburo.kz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Нурсултана Назарбаев 12 июня провели телефонный разговор, сообщает uzdaily.uz со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

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Мирзиёев выразил признательность за гостеприимство и теплый приём во время пребывания в Астане в рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава Узбекистана отметил, что Астанинский саммит ШОС стал историческим событием в развитии организации. В ходе саммита Индия и Пакистан были приняты в ШОС в качестве полноправных членов. Президенты отметили важность продолжения активного взаимодействия в рамках ШОС.

Также Шавкат Мирзиёев поздравил главу Казахстана с организацией на высоком уровне ЭКСПО-2017 и пожелал успешного проведения выставки. Он выразил уверенность, что эта выставка поспособствует привлечению высоких технологий и инвестиций в развитие стран Центральной Азии.

В ходе телефонного разговора Мирзиёев и Назарбаев обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном. Отдельно главы государств рассмотрели актуальные международные и региональные вопросы.

Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества проходило в Астане 8—9 июня.

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