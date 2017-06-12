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19:01 (мск), источник: Калининград.Ru

Антон Алиханов вручил паспорта калининградским школьникам

Торжественная церемония прошла в понедельник, 12 июня.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов вручил паспорта отличившимся школьникам. Торжественная церемония прошла в понедельник, 12 июня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На церемонию вручения паспортов пришли почти двадцать молодых людей из Калининграда, Мамоново, Нестерова, Озёрска, Светлогорска, Черняховска. Школьники отличились в учёбе, являются призёрами олимпиад, достигли высоких результатов в спорте, творческих занятиях, успешно изучают иностранные языки, занимаются общественной деятельностью.

«Символично, что вы получаете паспорта в этот замечательный праздник — День России. Это праздник, который стал символом нашего национального единения, общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны», — отметил Алиханов.

Он выразил уверенность в том, что ребята станут достойными гражданами России, будут приумножать достижения своих предков, принесут пользу нашему региону и стране.

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