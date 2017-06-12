Власти Москвы заявили о пяти тысячах участников митинга на Тверской

По сравнению с тем количеством — порядка 2,5 млн человек, которые приняли участие в праздновании Дня России, — это ничтожный процент.

Он добавил, что в настоящее время ситуация полностью под контролем властей.

На Тверской проходит акция против коррупции: около 120 человек задержаны

По неофициальным данным, которые приводят СМИ, на протестной акции задержаны более 600 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном приеме в Кремле, посвященном Дню России, отказался комментировать митинг.

Санкционированная акция против коррупции прошла в Москве на проспекте академика Сахарова. По данным ГУ МВД, в согласованном с властями митинге приняли участие около 1,8 тыс. человек, грубых нарушений порядка не было.

Одним из организаторов акции выступил политик, основатель ФБК Алексей Навальный. Накануне он сообщил, что изначально запланированный на проспекта Сахарова митинг оппозиции будет перенесен на Тверскую улицу. Власти Москвы назвали действия оппозиционера провокацией.